Yakalanan 113 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Yakalanan 113 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

03.09.2022 10:42
Yakalanan 113 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli ve bölge illerden güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda toplamda 113 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edildi.

Kocaeli ve bölge illerden güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda toplamda 113 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edildi.

Düzensiz göçle mücadelede çerçevesinde güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Kocaeli ve bölge illerden yapılan çalışmalarda toplam 113 düzensiz göçmen yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Burada yapılan işlemleri sonrasında düzensiz göçmenler sınır dışı edildi. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Başkan Büyükakın'a Bilecikspor forması hediye ettiler Başkan Büyükakın'a Bilecikspor forması hediye ettiler Gölcük, Manuş Baba ile coştu Gölcük, Manuş Baba ile coştu
Kaynak: İHA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Gündoğdu, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yakalanan 113 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'ndan boşanma aşamasında olan Ünsal Ban'ın ifadesinde dikkat çeken sözler: Sedat Peker'i tanımıyordum, beni görüntülü aradı
09:55 Şili'deki bir futbol maçında akılalmaz olay: Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar
09:39 Çanakkale'de ayı mantarı satan köylüler, günde 600 liralık kazanç sağlıyor
09:35 Bisiklet kazası geçiren ünlü oyuncu Mine Tugay'dan takipçilerine uyarı: Sakın kasksız bisiklet kullanmayın
09:33 "Hangisi meler?" sorusunda jokere başvuran yarışmacı, herkesi ters köşeye yatırarak 200 bin liralık soruyu açtırdı
09:01 Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e yeşil ışık: Adaylığı konusu gündeme gelebilir, bunu garipsemem
08:51 MHP lideri Bahçeli: Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez
08:46 84 yaşındaki ünlü tiyatrocu Genco Erkal sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
08:31 Kanarya, Kadıköy'de moral peşinde! İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri...
07:40 Muğla'nın Datça ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 10:44:05. #1.13#
SON DAKİKA: Yakalanan 113 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement