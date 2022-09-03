Düzensiz göçle mücadelede çerçevesinde güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Kocaeli ve bölge illerden yapılan çalışmalarda toplam 113 düzensiz göçmen yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Burada yapılan işlemleri sonrasında düzensiz göçmenler sınır dışı edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Gündoğdu, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yakalanan 113 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika

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