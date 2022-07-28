Kocaeli'de 160 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
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Kocaeli'de 160 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

28.07.2022 14:39
Kocaeli'de 160 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli ve bölge illerinde, yurda yasa dışı yollardan giren 160 yabancı uyruklu yakalandı.

Kocaeli ve bölge illerinde, yurda yasa dışı yollardan giren 160 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bölge illerinde ve Kocaeli'de güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 160 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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4 yaşında, ilk kreş gününde öğretmeninden tokat yedi 4 yaşında, ilk kreş gününde öğretmeninden tokat yedi Kocaeli'de 160 göçmen sınır dışı edildi Kocaeli'de 160 göçmen sınır dışı edildi
Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de 160 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de 160 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
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