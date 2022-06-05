Kocaeli ve Bursa'da motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri 3 Haziran'da Gölcük ilçesinde bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kocaeli ve Bursa 'da motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

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