Kocaeli ve Bursa'da motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli ve Bursa'da motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

05.06.2022 01:09
Kocaeli ve Bursa'da motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Kocaeli ve Bursa'da motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli ve Bursa'da motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri 3 Haziran'da Gölcük ilçesinde bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, Yalova'da düzenlediği operasyonla şüpheliler S.A, R.P. ve M.E'yi yakaladı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada Gölcük ilçesi ile Bursa'dan çalındığı belirlenen 2 motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Motosikletler işlemlerin ardından ruhsat sahiplerine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Motosiklet, Kocaeli, Gölcük, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli ve Bursa'da motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli ve Bursa'da motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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