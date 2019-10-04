Son Dakika Haberleri: Kocaeli ve Bursa'daki nitelikli yağma operasyonu
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Kocaeli ve Bursa'daki nitelikli yağma operasyonu

28 dakika önce

Kocaeli ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda "nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kocaeli ve Bursa'daki nitelikli yağma operasyonu, System.String[]

Kocaeli ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda "nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gölcük'te 5 Eylül'de meydana gelen "nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçuna ilişkin dün gözaltına alınan şüpheliler M.E.D, B.R. ve B.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.E.D. ve B.R. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, Kocaeli ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına altına alınmış, 39 tabanca mermisi, 55 kurusıkı silah mermisi, 3 bıçak, 1 kama ve 1 elektro şoklu el feneri ele geçirilmişti.

Kocaeli, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:30 Kaynak: AA
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