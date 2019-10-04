Kocaeli ve Bursa'daki nitelikli yağma operasyonu

Kocaeli ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda "nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gölcük'te 5 Eylül'de meydana gelen "nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçuna ilişkin dün gözaltına alınan şüpheliler M.E.D, B.R. ve B.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.E.D. ve B.R. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün, Kocaeli ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına altına alınmış, 39 tabanca mermisi, 55 kurusıkı silah mermisi, 3 bıçak, 1 kama ve 1 elektro şoklu el feneri ele geçirilmişti.