Düzensiz göçle mücadele çalışmaları çerçevesinde güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin Kocaeli ve bölge illerden yaptığı çalışmalar neticesinde 22 düzensiz göçmen yakalandı. Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve gözetim altında tutulan kaçak göçmenler, sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 22 kaçak göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika

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