Kocaeli ve Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli ve Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Kocaeli ve Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

6 saat önce

Kocaeli ve Diyarbakır'da, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli ve Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Kocaeli ve Diyarbakır'da, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giren göçmenlere yardım edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, Kocaeli ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu sırada şüphelilerden biri, "Beyler güzel bir poz alın da bari yakışıklı çıkalım, çirkin çıkmayalım." ifadesini kullandı.

Şüphelilerin, sınır bölgelerinden İstanbul'a götürmek üzere anlaştıkları göçmenleri, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bıraktıkları öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:12 Kaynak: AA
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