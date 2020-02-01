Kocaeli ve Diyarbakır'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Kocaeli ve Diyarbakır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yollarla yurda giren göçmenlere yardım ettikleri iddiasıyla Kocaeli ve Diyarbakır'da gözaltına alınan 8 şüphelinin, savcılık sorgulamaları tamamlandı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli ve Diyarbakır'da, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi, dün adliyeye sevk edilmişti.

Şüphelilerin, sınır bölgelerinden İstanbul'a götürmek üzere anlaştıkları göçmenleri, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bıraktıkları öğrenilmişti.