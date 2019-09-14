"Kocaeli ve Düzce depremleri afet yönetiminde dönüm noktası olmuştur"

Kocaeli Üniversitesinin (KOÜ) ev sahipliğinde 25-27 Eylül tarihlerinde "Kocaeli ve Düzce Depremlerinin 20. Yılına Özel Sempozyum" temasıyla düzenlenecek etkinliğe Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Azerbaycan ,Yunanistan, Lübnan, Cezayir, Hindistan ve Türkiye'den akademisyenler katılacak.

KOÜ Jeofizik Mühendisliği Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve 6. Uluslararası Deprem Sempozyumu Kocaeli 2019 (IESKO2019) Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi'nde meydana gelen 17 Ağustos 1999 Kocaeli ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin, Türkiye tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Kocaeli depreminin artçılarının sürdüğü, enkaz çalışmalarının tamamlanmadığı bir süreçte oluşan Düzce depreminin, bölgedeki tablonun daha da ağırlaşmasına neden olduğunu aktaran Sertçelik, "Sanayi bölgesinde meydana gelen bu depremlerde 18 binin üzerinde can kaybı ve milyonlarca liralık ekonomik kayıp, ülkemizin kalkınma sürecini olumsuz etkilemiştir ancak bu iki felaket, ülkemizde deprem çalışmalarının gelişmesi ve afet yönetimi yaklaşımında bir dönüm noktası olmuştur." ifadesini kullandı.

Sertçelik, 17 Ağustos 1999 Kocaeli ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin 20. yılı anısına düzenlenecek IESKO2019'un, KOÜ ev sahipliğinde, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Düzce Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, AFAD, MARKA, MÜSİAD ve Kocaeli Ticaret Odasının ortaklığıyla gerçekleştirileceğini kaydetti.

"Üç yüz akademisyen sunum yapacaktır"

Etkinliğin, bölgenin önde gelen tüm kurumlarının bir araya gelerek düzenlediği ilk sempozyum olma özelliği taşıdığına işaret eden Sertçelik, şunları söyledi:

"25-27 Eylül 2019'da The Ness Otel'de '20 Yılın Ardından' ile 'Kocaeli ve Düzce Depremlerinin 20. Yılına Özel Sempozyum' temasıyla yapılacak sempozyumumuz deprem gerçeğinin paydaşları, akademisyenler mimarlar, mühendisler, eğitimciler, sağlıkçılar, hukuk ve sosyal bilimciler, yöneticiler ve yardım kuruluşlarının önemli bilgilerini paylaşabileceği bir platform oluşturacaktır. Sempozyumumuza 1999 yılında bölgemizde deprem çalışmalarında bulunmuş seçkin akademisyenlerin yanı sıra, inşaat mühendisliğinin önde gelen isimleri ile birlikte afetlerde etkin çalışan yardım kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı, geçmişten geleceğe Kuzey Anadolu fayı, güvenli şehirler, dirençli toplum, sismik riskler ve güvenli şehirler için mühendislik çalışmaları konulu paneller düzenlenecektir."

Katılımcılar ile ilgili de bilgiler aktaran Sertçelik, "Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Azerbaycan,Yunanistan, Lübnan, Cezayir, Hindistan ve ülkemizden üç yüz akademisyen sunum yapacaktır. Sempozyumun, deprem farkındalığının artırılması ve beklenen depremlere hazırlık konusunda yapılan çalışmalara önemli katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz." ifadesini kullandı.