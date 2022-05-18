Kocaeli ve İstanbul'da 4 milyon 750 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli ve İstanbul'da 4 milyon 750 bin makaron ele geçirildi

18.05.2022 18:50
Kocaeli ve İstanbul'da 4 milyon 750 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli ve İstanbul'da 4 milyon 750 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Kocaeli ve İstanbul'da 4 milyon 750 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Kocaeli ve İstanbul'da iki ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 4 milyon 750 bin makarona el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

YORUMLAR
500
Manisa'da 12 milyon makaron ele geçirildi Manisa'da 12 milyon makaron ele geçirildi
Kaynak: AA

Kaçakçılık, İstanbul, Kocaeli, Sigara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli ve İstanbul'da 4 milyon 750 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
18:36 Manchester City kesenin ağzını açtı! Marc Cucurella transferi için 30 milyon sterlin ödemeye hazırlar
18:34 Beklenen sağanak yağış başladı! İstanbul Kadıköy'de devrilen ağaç yolu ulaşıma kapattı
18:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden AK Partili üniversite öğrencisi görevden alındı!
17:47 Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 18:56:31. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli ve İstanbul'da 4 milyon 750 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement