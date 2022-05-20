Kocaeli ve İstanbul'da "düşük fiyatlı konteyner" vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli ve İstanbul'da "düşük fiyatlı konteyner" vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 17 şüpheli yakalandı

20.05.2022 10:52
Kocaeli ve İstanbul'da "düşük fiyatlı konteyner" vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 17 şüpheli yakalandı

Kocaeli ve İstanbul'da "düşük fiyatlı konteyner" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli ve İstanbul'da "düşük fiyatlı konteyner" vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi.

E-ticaret sitelerine düşük fiyatlı konteyner ilanı vererek ülke genelinde ikna edip kapora aldıkları 73 kişiyi dolandırdığı öne sürülen 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik, Kocaeli ve İstanbul'da, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kocaeli ve İstanbul'da düşük fiyatlı konteyner vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 17 şüpheli yakalandı
Kocaeli ve İstanbul'da düşük fiyatlı konteyner vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 17 şüpheli yakalandı
Kocaeli ve İstanbul'da düşük fiyatlı konteyner vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 17 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
500
'Ucuz konteyner' ilanlı dolandırıcılara operasyon: 17 gözaltı 'Ucuz konteyner' ilanlı dolandırıcılara operasyon: 17 gözaltı Bu dükkana ismi için geliyorlar Bu dükkana ismi için geliyorlar
Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, Dolandırıcılık, İstanbul, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli ve İstanbul'da 'düşük fiyatlı konteyner' vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli ve İstanbul'da "düşük fiyatlı konteyner" vaadiyle dolandırıcılıkla suçlanan 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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