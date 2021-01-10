Kocaeli ve İstanbul'da otomobil hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli ve İstanbul'da otomobil hırsızlığı yaptığı iddiasıyla Sakarya'da gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 28 Aralık'ta gerçekleştirilen otomobil hırsızlığının şüphelisi H.İ.U'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelinin saklandığı adresi belirleyen polis ekipleri, H.İ.U'yu Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

İstanbul'da 25 Eylül 2020'de yapılan bir otomobil hırsızlığının da faili olduğu belirlenen şüphelinin 9 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Öte yandan, Darıca'da çalınan otomobil, İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.