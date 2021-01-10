Kocaeli ve İstanbul'da otomobil hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli ve İstanbul'da otomobil hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

10.01.2021 20:27
Kocaeli ve İstanbul'da otomobil hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı, System.String[]

Kocaeli ve İstanbul'da otomobil hırsızlığı yaptığı iddiasıyla Sakarya'da gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Kocaeli ve İstanbul'da otomobil hırsızlığı yaptığı iddiasıyla Sakarya'da gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 28 Aralık'ta gerçekleştirilen otomobil hırsızlığının şüphelisi H.İ.U'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelinin saklandığı adresi belirleyen polis ekipleri, H.İ.U'yu Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı.

İstanbul'da 25 Eylül 2020'de yapılan bir otomobil hırsızlığının da faili olduğu belirlenen şüphelinin 9 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Öte yandan, Darıca'da çalınan otomobil, İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

İstanbul, Otomobil, Sakarya, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli ve İstanbul'da otomobil hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar şiddet olaylarına dönüştü: 1 ölü, 33 yaralı Hollanda'da aşırı sağcı Wilders'in seçim vaadi, 'İslam'dan Arındırma Bakanlığı' oldu Ünlü virologtan endişelendiren sözler: Koronavirüs ortadan kalkmayacak, her yıl aşı vurulacağız Kısıtlamalar gevşetilecek mi? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor Kasımpaşalı Mickael Tirpan, Fortuna Sittard'a kiralandı Mastürbasyon itirafından sonra babası tarafından uyarıldığı iddia edilen İrem Derici, haberleri yine kendi tarzıyla yalanladı 12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı Genç bir kadınla görüntülenince panikleyen Yılmaz Erdoğan'dan gazetecilere sert tepki: Kaybol!
Son Dakika: Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı Son Dakika: Beşiktaş, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı         
20:53
"Zorunlu güncelleme" kararı sonrası WhatsApp'ın indirmeleri yüzde 15 düştü         
20:25
Uçuş sırasında taşkınlık yapan Trump destekçilerine pilottan ıssız bir yere bırakma tehdidi Uçuş sırasında taşkınlık yapan Trump destekçilerine pilottan ıssız bir yere bırakma tehdidi         
20:16
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'a ceza verdi Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'a ceza verdi         
19:49
Okan Buruk'tan Fatih Terim'e Visca ve İrfan Can için resmi teklif yok Okan Buruk'tan Fatih Terim'e Visca ve İrfan Can için resmi teklif yok         
19:25
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 9 bin 138 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 9 bin 138 yeni vaka tespit edildi         
18:57
ABD'de silahlı saldırgan katliam yaptı: 5 ölü, 2 yaralı ABD'de silahlı saldırgan katliam yaptı: 5 ölü, 2 yaralı         
18:45
Son Dakika: Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı Son Dakika: Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı         
18:09
Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, WhatsApp'ın tepki çeken sözleşme kararı sonrası BiP'e geçecek Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, WhatsApp'ın tepki çeken sözleşme kararı sonrası BiP'e geçecek         
17:44
Oğullarının intihar haberini alan anne ve babanın feryatları yürekleri dağladı Oğullarının intihar haberini alan anne ve babanın feryatları yürekleri dağladı         
17:34
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı         
15:01
Son Dakika: 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak Son Dakika: 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak         
14:55
WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması         
13:32
Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek         
10:59
Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama         
00:22
Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2021 21:10:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli ve İstanbul'da otomobil hırsızlığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei