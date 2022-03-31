PKK'lı teröristlere finansman sağlayan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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PKK'lı teröristlere finansman sağlayan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

31.03.2022 13:54
PKK'lı teröristlere finansman sağlayan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli ve İstanbul illerinde PKK terör örgütüne finansman sağladığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Kocaeli ve İstanbul illerinde PKK terör örgütüne finansman sağladığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Terör örgütü PKK\KCK ile irtibatlı olan kişilere finans desteği sağladıkları tespit edilen 5 kişi için Kocaeli İl Jandarma ekipleri, İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde, 4 kişi İstanbul'da, 1 kişi ise Kocaeli'nde olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar ifadelerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ

PKK'lı teröristlere finansman sağlayan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
PKK'lı teröristlere finansman sağlayan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
PKK'lı teröristlere finansman sağlayan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
PKK'lı teröristlere finansman sağlayan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
PKK'lı teröristlere finansman sağlayan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul, Kocaeli, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa PKK'lı teröristlere finansman sağlayan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: PKK'lı teröristlere finansman sağlayan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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