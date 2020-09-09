Kocaeli ve İstanbul'u birleştirecek metro hattında çalışmalar sürüyor - Son Dakika

KOCAELİ'de yapımına devam edilen, tamamlandığında Kocaeli ile İstanbul'u birleştirecek Gebze- Darıca metro hattının inşaatında çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstanbul ve Kocaeli arasındaki günlük yolcu hareketliliğin çok fazla olduğunu, metronun devreye girmesiyle 55 bin aracın trafikten çekileceğini söyledi.

Kocaeli'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapımı sürdürülen ve tamamlandığında Kocaeli ile İstanbul'u Marmaray bağlantısı ile birbirine bağlayacak olan Gebze-Darıca metro hattı inşaatında çalışmalar devam ediyor. Toplam 11 istasyonu olan ulaşım hattının Gebze ve Darıca arasında kalan kısmının 2022 yılı sonunda, tamamının ise 2023 yılının sonunda bitirilmesi planlanıyor.