Sosyal medyada düşük kredi yalanıyla dolandırıcılık polise takıldı - Son Dakika
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Sosyal medyada düşük kredi yalanıyla dolandırıcılık polise takıldı

25.08.2022 19:33
Sosyal medyada düşük kredi yalanıyla dolandırıcılık polise takıldı

Kocaeli ve İzmir'de sosyal medyada ucuz ve düşük faizle kredi verileceği bahanesiyle vatandaşları dolandıran 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli ve İzmir'de sosyal medyada ucuz ve düşük faizle kredi verileceği bahanesiyle vatandaşları dolandıran 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinde düşük faizli kredi yalanıyla vatandaşı dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Vatandaşların, kredi tahsis ücreti, kredi sigorta ücreti, kredi ilk taksiti gibi bahanelerle şüphelilere para yatırdıkları tespit edildi. Polis ekiplerinin operasyonu neticesinde Kocaeli'de 7, İzmir'de ise 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İfadeleri alınan 8 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medyada düşük kredi yalanıyla dolandırıcılık polise takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sosyal medyada düşük kredi yalanıyla dolandırıcılık polise takıldı - Son Dakika
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