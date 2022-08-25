Kocaeli ve İzmir 'de sosyal medyada ucuz ve düşük faizle kredi verileceği bahanesiyle vatandaşları dolandıran 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Kocaeli, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sosyal medyada düşük kredi yalanıyla dolandırıcılık polise takıldı - Son Dakika

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