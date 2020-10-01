Kocaeli ve Karabük'ten Azerbaycan'a manevi destek - Son Dakika

Ermenistan'ın saldırısına uğrayan Azerbaycan'a destek olmak amacıyla Kocaeli ve Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye binalarına, Azerbaycan ve Türk bayrakları asıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'ın sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine kardeş ülke Azerbaycan'ın başlattığı operasyon, Türkiye'den destek gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduğunu ilan etti.

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı.

Safranbolu Belediyesi de Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırısını kınadı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Azerbaycan'ın kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir." sözüne atıfta bulunularak "Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ egemen toprağı ve bu gerçeği hiçbir şey değiştirmeyecek. Bu haklı davada yanındayız." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Azerbaycan'a destek vermek amacıyla Safranbolu Belediyesi binasına Azerbaycan ve Türk bayrakları asıldı.