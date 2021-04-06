Kocaeli ve Sakarya Büyükşehir Belediye başkanları AA'nın kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla birer kutlama mesajı yayımladı.

Büyükakın, mesajında, Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze milleti ve dünyayı doğru, tarafsız ve eksiksiz bilgilendiren AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Anadolu Ajansının, Milli Mücadele başta olmak üzere Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine her kademede şahitlik ettiğini aktaran Büyükakın, kurumun gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki güçlü haber ağıyla çok önemli bir görevi yerine getirdiğini kaydetti.

Büyükakın, Anadolu Ajansının Türk ve dünya medyası için güvenilir bir kaynak olmaya devam edeceğine inandığını vurgulayarak, "101. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçenleri şükranla anıyor, kurumun ve tüm çalışanlarının başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de Anadolu Ajansının, Milli Mücadele'nin vatandaşlara ulaşmasında kritik rol oynadığını belirtti.

Yüce, kurulduğu 6 Nisan 1920'den bu yana geçen 101 yılda Anadolu'nun sesini dünyaya duyuran, objektif ve güvenilir haber kaynağı olan Anadolu Ajansını tebrik ederek, çalışanlara başarı dileklerini iletti.