Üye Girişi
Kocaeli ve Sakarya'da kar etkili oluyor - Son Dakika

Kocaeli ve Sakarya'da kar etkili oluyor

22.01.2022 10:24
Kocaeli ve Sakarya'da kar etkili oluyor

Kocaeli ve Sakarya, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kocaeli ve Sakarya, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kentte dün akşam başlayan kar yağışı, bazı ilçe merkezleri ve yüksek kesimlerde yer yer devam ediyor.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 112 santimetre ölçüldü.

Yağış dolayısıyla trafik polisleri, Anadolu Otoyolu ve kara yolları ile ana arterlerde tedbir aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için yoğun küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ekiplere baklava ikram etti.

Ekiplere kolaylıklar dileyen Büyükakın, yolların tamamının açık olduğunu bildirdi.

Sakarya

Sakarya'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı devam ediyor.

Yağış, kent merkezindeki Aziz Duran Parkı, tarihi Uzun Çarşı ve Serdivan ilçesini beyaza bürüdü.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Vali Çetin Oktay Kaldırım, karın etkisini göstermeye başladığı gece saatlerinde Akyazı ilçesinde gerçekleştirilen küreme ve yol açma çalışmalarını yerinde inceledi.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın da eşlik ettiği ziyarette Kaldırım, işçilerle sohbet etti.

Kocaeli ve Sakarya'da kar etkili oluyor
Kocaeli ve Sakarya'da kar etkili oluyor
Kocaeli ve Sakarya'da kar etkili oluyor
Kocaeli ve Sakarya'da kar etkili oluyor

YORUMLAR
500

Sakarya, Kocaeli, Akyazı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli ve Sakarya'da kar etkili oluyor - Son Dakika


Kızının 14 yaşındaki arkadaşını "zincirleme" taciz etti: Eşofmanımı indirerek... Kızının 14 yaşındaki arkadaşını "zincirleme" taciz etti: Eşofmanımı indirerek...         
10:24
Temassız işlem limiti yükseltildi! Artık 500 TL Temassız işlem limiti yükseltildi! Artık 500 TL         
10:14
Yönetmen koca, oyuncu eşinin aracına böcek yerleştirdi, e-mailine sızdı Yönetmen koca, oyuncu eşinin aracına böcek yerleştirdi, e-mailine sızdı         
10:06
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum         
20:13
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39
Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı         
16:23
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi! Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!         
15:19
Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur         
14:38
Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez! Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!         
14:31
Enflasyon hesaplamasında yeni dönem başlıyor! Artık ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek Enflasyon hesaplamasında yeni dönem başlıyor! Artık ürünlerin internet fiyatları da dahil edilecek         
14:28
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor Fenerbahçe'de Sivas maçı öncesi deprem! Koronavirüs yakalarından düşmüyor         
14:13
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı Oyuncu Sermiyan Midyat, gözaltına alındığı iddialarını yalanladı         
12:37

Son Dakika Haberleri
10:14 Yoldan çıkan minibüs hızını alamadı, önce tıra sonra otomobile çarptı: 4 yaralı
10:13 Temassız işlem limiti yükseltildi! Artık 500 TL
10:06 Yönetmen koca, oyuncu eşinin aracına böcek yerleştirdi, e-mailine sızdı
09:40 Maaşını çekmek için yaşlı adamın cesedin postaneye kadar götürdüler
09:20 Ahmet Hakan'dan Sezen Aksu protestocularına: "Sizi Cübbeli'nin evinin önüne alalım"
09:10 CHP'den enflasyonu düşürmek için 10 madde: Ekonomide kral değil, kural olmalı
09:04 Kadını cinsel gücü artırıcı ilaç mı öldürdü, yasak aşkı mı?
08:52 AK Parti'den istifa eden eski başkan için bomba "yasak aşk" iddiası
08:45 Gülse Birsel, elektrik faturasını paylaştı: Kira tadında fatura
08:41 Oyuncu Gülse Birsel, gelen elektrik faturasına isyan etti: Kira tadında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 10:31:42. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli ve Sakarya'da kar etkili oluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement