Kocaeli ve Sakarya'da kar etkili oluyor - Son Dakika

Kocaeli ve Sakarya, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kentte dün akşam başlayan kar yağışı, bazı ilçe merkezleri ve yüksek kesimlerde yer yer devam ediyor.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 112 santimetre ölçüldü.

Yağış dolayısıyla trafik polisleri, Anadolu Otoyolu ve kara yolları ile ana arterlerde tedbir aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için yoğun küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ekiplere baklava ikram etti.

Ekiplere kolaylıklar dileyen Büyükakın, yolların tamamının açık olduğunu bildirdi.

Sakarya

Sakarya'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı devam ediyor.

Yağış, kent merkezindeki Aziz Duran Parkı, tarihi Uzun Çarşı ve Serdivan ilçesini beyaza bürüdü.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Vali Çetin Oktay Kaldırım, karın etkisini göstermeye başladığı gece saatlerinde Akyazı ilçesinde gerçekleştirilen küreme ve yol açma çalışmalarını yerinde inceledi.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın da eşlik ettiği ziyarette Kaldırım, işçilerle sohbet etti.