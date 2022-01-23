Kocaeli ve Sakarya'da kar etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Kocaeli ve Sakarya'da ekiplerin karla mücadelesi sürerken, vatandaşlar kayak merkezlerinde karın keyfini çıkardı, tarihi yapılar beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı bugün de etkisini sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için yollarda küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Kar yağışı, İzmit'te çok sayıda tarihi yapıya ev sahipliği yapan Akçakoca Mahallesi'nde güzel görüntüler oluşturdu.

Özellikle 19. yüzyıl mimarisinin özelliklerini taşıyan sivil yapıların yoğunlukta olduğu Kapanca Sokak, fotoğraf tutkunlarından yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe'de kar kalınlığı 132 santimetreye ulaştı. Tüm pistlerin açık olduğu merkezde, vatandaşlar çeşitli aktivitelerle karın tadını çıkarıyor.

Sakarya

Sakarya'da da kar, kenti beyaza bürüdü. İki gündür etkili olan yağış nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli seyrediyor.

Beyaz örtüyle kaplanan Aziz Duran Parkı ile Çark Caddesi ve şehrin birçok noktasında güzel görüntüler oluştu.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem alan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Söğütlü Belediyesi ekipleri de sokak hayvanları için kırsal ve merkez mahallelere mama bırakıyor. Başkan Koray Oktay Özten de çalışmalara katılarak kuşlar için sokaklara yem bıraktı.

Soğuk kış günlerinde hayvanların unutulmaması gerektiğini vurgulayan Özten, "Yaşamını sürdürmeye çalışan hayvanlara toplum olarak sahip çıkmamız gerekiyor. Evleri müsait olan ailelerin de bir hayvan alıp bakmalarını istiyoruz. Bu vesileyle çocuklarımıza da hayvan sevgisini aşılamış oluruz. Bizler de belediye olarak imkanlarımız dahilinde hayvanlara mama ve diğer ürünleri vermeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.