Kocaeli ve Sakarya'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli ve Sakarya'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Kocaeli ve Sakarya'da koronavirüs tedbirleri

7 saat önce

Sakarya ve Kocaeli'de zabıta ekiplerince, "koronavirüs tedbirleri" kapsamında kapatılan iş yerleri, kontrol ediliyor.

Kocaeli ve Sakarya'da koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Sakarya ve Kocaeli'de zabıta ekiplerince, "koronavirüs tedbirleri" kapsamında kapatılan iş yerleri, kontrol ediliyor.

İçişleri Bakanlığınca, 81 valiliğe gönderilen "koronavirüs tedbirleri" konulu ek genelge çerçevesinde, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, kafeler, kahvehaneler, nargile kafeler, internet kafeler, düğün salonları gibi birçok yer vatandaşların çok yakın bir mesafede bulunması sebebiyle kapatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kapalı olması gereken bu iş yerlerini sürekli kontrol ediyor. Koronavirüsün yayılmasını engellemek için kontrollerini sıklaştıran zabıta ekipleri, vatandaşları ve iş yerlerini de bilgilendiriyor.

Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediyesi de "koronavirüs tedbirleri" kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri kapalı olması gereken iş yerlerini gün içerisinde kontrol ediyor.

Merdivenaltı dezenfektan ve kolonya üretiminin önüne geçmek amacıyla bu ürünlerin satışının yapıldığı iş yerlerinde de denetim yapıyor.

Yetkililer, esnafın yasağa genel olarak uyduğunu belirterek, vatandaşların da duyarlılık gösterip herhangi olumsuz bir durumda zabıta ekiplerine ihbarda bulunmasını istedi.

Tedbirler çerçevesinde belediye ekipleri umuma açık yerlerle kamu kurum ve kuruluşlarını, iş yerlerini dezenfekte çalışmalarını da sürdürüyor.

Koronavirüs, Sakarya, Kocaeli, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:48 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Ülkelerin yaptığı koronavirüs test sayısı açıklandı İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi         
16:25
Son Dakika: İngiltere'deki tüm ligler, 30 Nisan'a kadar ertelendi Son Dakika: İngiltere'deki tüm ligler, 30 Nisan'a kadar ertelendi         
16:12
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı         
16:11
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak         
15:05
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi         
13:53
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor         
12:02
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı         
11:00
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı         
08:48
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi         
08:45
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti         
23:02
Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi         
22:17
Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var? Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var?         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 19:58:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli ve Sakarya'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]