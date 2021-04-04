Kocaeli ve Sakarya'da yaşayan çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki genel seçimler için oy kullanıyor - Son Dakika

Kocaeli ve Sakarya'da yaşayan çifte vatandaşlık sahipleri, Bulgaristan'daki genel seçimler için sandık başına gitti.

Seçimler için Kocaeli'nde 2 sandık açılırken, ön beyanda bulunan 1000'e yakın kişinin oy kullanması öngörülüyor.

İzmit'te açılan sandıkta oy kullanmak için Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'na gelen vatandaşlar, HES kodu sorgulamasının ardından içeriye alındı.

Sakarya'da yaşayan seçmenler de otobüslerle oy kullanmak için Kocaeli'ne geldi.

Sandıklarda yoğunluk oluşurken, oy kullanma işlemi saat 20.00'de sona erecek.

"Daha önceki yıllarda 10 sandık kurulduğu olmuştu"

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BALTÜRK) Onursal Başkanı Bayram Çolakoğlu, AA muhabirine, son yıllarda genel seçimlerin öne çekilmeden ilk defa zamanında yapıldığını söyledi.

Bulgaristan'daki seçimler için Kocaeli'nde İzmit ve Gebze ilçelerinde 2 sandık kurulduğunu, bundan dolayı kuyruk oluştuğuna dikkati çeken Çolakoğlu, "Yaşadığımız yer Türkiye olsa da seçimlerde oy kullanmak, Bulgaristan'la bağımızı koparmadığımız anlamına geliyor. Daha önceki yıllarda 10 sandık kurulduğu olmuştu. Bu da rahat oy kullanma imkanı sağlıyordu." diye konuştu.

Seçimlere yoğun katılım olacağını düşünmediğini ifade eden Çolakoğlu, "Özellikle 4 yıl önceki seçime göre katılımın düşük olacağını düşünüyoruz. Bunda salgının da önemli bir payı var. Bulgaristan'daki siyasi rekabetin bir önceki seçime göre çok güçlü olmamasının da etkisi var. Kocaeli'nde 1000 civarı oy kullanılacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Sakarya Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdinç Bilaloğlu da oy kullanmak için Sakarya'dan 2 otobüsle İzmit'e geldiklerini söyledi.

Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Bilaloğlu, buradaki insanların oy verme hakkının kısıtlanmaması için sandık sayısının bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti.