Kocaeli ve Sakarya'dan İstanbul istikametine araç geçişine izin verilmiyor - Son Dakika

Kocaeli ve Sakarya'dan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul istikametine araç trafiği durduruldu.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Bu nedenle Kocaeli'den İstanbul istikametine gidecek araçlara, ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyecek.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle güvenli trafik sağlanana kadar ilimizden İstanbul istikametine araç geçişine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyecektir." ifadesini kullandı.

Vali Kaldırım, vatandaşlara İstanbul istikametine doğru yola çıkamamaları çağrısında bulundu.