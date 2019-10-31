Son Dakika Haberleri: Kocaeli ve Sakarya için sağanak uyarısı
Son Dakika Güncel Kocaeli ve Sakarya için sağanak uyarısı

Kocaeli ve Sakarya için sağanak uyarısı

6 saat önce

Kocaeli ve Sakarya'da bugün kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

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Kocaeli ve Sakarya'da bugün kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde görülecek sağanak, gece saatlerinde etkisini artıracak. Sağanağın yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kocaeli, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:20 Kaynak: AA
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