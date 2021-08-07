Kocaeli ve Sakarya'nın bazı ilçelerinde sağanak etkili oldu - Son Dakika

Kocaeli ve Sakarya'nın bazı ilçelerinde sağanak etkili oldu

Kocaeli ve Sakarya'nın bazı ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kocaeli ve Sakarya'nın bazı ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kocaeli'de dün gece başlayan sağanak, Karamürsel ve Gölcük ilçelerinde öğleden sonra etkisini artırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, binalara ve iş yerlerinin önlerindeki tente altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Öte yandan Kandıra Kaymakamlığı, sağanak ve fırtına nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Sakarya'nın Ferizli ilçesinde de gece boyu etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ile Ferizli Belediyesi ekipleri, suların tahliye edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. İlçedeki esnaf da çalışmalara kendi çabalarıyla destek veriyor.

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