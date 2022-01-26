Kocaeli ve Sakarya'nın kuzeyi için kuvvetli kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzeyi için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Kocaeli'nin Karadeniz kıyıları ile Sakarya'nın kuzeyinde kuvvetli, Kocaali ve Karasu ilçelerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuvvetli kar yağışlarının yarın öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.