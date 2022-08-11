Kocaeli ve Sakarya'yı bağlayan geçici yol ve köprü kalıplarını sel suları götürdü - Son Dakika
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Kocaeli ve Sakarya'yı bağlayan geçici yol ve köprü kalıplarını sel suları götürdü

11.08.2022 16:58

- Kocaeli ve Sakarya'yı bağlayan geçici yol ve köprü kalıplarını sel suları götürdü Kocaeli'yi Sakarya'ya bağlayan grup yol üzerinde yapılan geçici yol ve köprü kalıplarını sel suları götürdü.

- Kocaeli ve Sakarya'yı bağlayan geçici yol ve köprü kalıplarını sel suları götürdü

KOCAELİ - Kocaeli'yi Sakarya'ya bağlayan grup yol üzerinde yapılan geçici yol ve köprü kalıplarını sel suları götürdü.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. İzmit'in Yenice Mahallesi'nde bulunan ve Kocaeli'yi Sakarya'ya bağlayan grup yolda yağmurdan dolayı çökme meydana geldi. Ortaya çıkan manzara amatör kameraya yansıdı. Köprü çalışması yapılan grup yol üzerinde, geçici olarak yapılan yolu ve köprü kalıplarını sel suları götürdü. Adrese intikal eden ekipler, bölgede çalışma başlattı. Yenice Muhtarı İlhan Gülser, yolun bir süreliğine kapalı kalacağını, tüm ekiplerle beraber çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli ve Sakarya'yı bağlayan geçici yol ve köprü kalıplarını sel suları götürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli ve Sakarya'yı bağlayan geçici yol ve köprü kalıplarını sel suları götürdü - Son Dakika
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