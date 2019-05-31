Kocaeli ve Trabzon'da fuhuş operasyonu

Kocaeli
merkezli iki ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu kadınlarla fuhuş yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerin, yabancı uyruklu kadınları iş vaadiyle Türkiye
'ye getirerek pasaportlarını alıkoydukları ve darp yoluyla fuhşa zorladıklarını tespit eden polis ekipleri, Kocaeli'nin Gebze
, Çayırova
ve Darıca
ilçeleriyle Trabzon
'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında aynı aileden olanların da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.
Benzer suçlardan sabıkaları olduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.
Ekiplerce, 7'si Özbekistan
, Kırgızistan
ve Türkmenistan
uyruklu 8 kadının fuhşa zorlandığı belirlendi.
Yabancı uyruklu kadınlar, sağlık kontrolünün ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, diğer kadın şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Zanlıların, iş yerinde garson görünümünde çalıştırdıkları kadınları fuhşa zorladıkları, yakalanmamak için arayanlarla referans vermeleri şartıyla irtibat kurdukları tespit edildi.