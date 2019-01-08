Son Dakika Haberleri: Kocaeli ve Zonguldak'ta Eğitime Kar Tatili

Kocaeli ve Zonguldak'ta Eğitime Kar Tatili

56 dakika önce

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde, okullar yarın tatil edildi.

Kocaeli ve Zonguldak'ta Eğitime Kar Tatili, System.String[]
ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde, okullar yarın tatil edildi. Kocaeli'de ise taşımalı sistemle eğitim verilen okullar yarın tatil edildi.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, merkez, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. 

Kocaeli'de ise taşımalı sistemle eğitim verilen okullar yarın tatil edildi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy sosyal medya hesabından, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı okullarımızda çarşamba günü eğitime ara verilmiştir" diye açıklamada bulundu. - Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:35 Kaynak: DHA

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