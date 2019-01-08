Kocaeli ve Zonguldak'ta Eğitime Kar Tatili
56 dakika önce
ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde, okullar yarın tatil edildi.
ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Kozlu
ve Kilimli
ilçelerinde, okullar yarın tatil edildi. Kocaeli
'de ise taşımalı sistemle eğitim verilen okullar yarın tatil edildi. Zonguldak Valiliği
'nden yapılan yazılı açıklamada, merkez, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.
Kocaeli'de ise taşımalı sistemle eğitim verilen okullar yarın tatil edildi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy
sosyal medya hesabından, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı okullarımızda çarşamba günü eğitime ara verilmiştir" diye açıklamada bulundu. - Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:35 Kaynak: DHA
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