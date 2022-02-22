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Kocaeli Vergi Dairesi çalışanlarından Vali Seddar Yavuz'a ziyaret - Son Dakika

Kocaeli Vergi Dairesi çalışanlarından Vali Seddar Yavuz'a ziyaret

22.02.2022 09:31
Kocaeli Vergi Dairesi çalışanlarından Vali Seddar Yavuz'a ziyaret

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin ve grup müdürleri, Vergi Haftası dolayısıyla Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin ve grup müdürleri, Vergi Haftası dolayısıyla Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Eşgin, Vergi Haftası münasebetiyle düzenlenen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Vali Yavuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vergi vermenin, vatanseverliğin en önemli ölçülerinden biri olduğunu belirtti.

Devletin kamu hizmet ve yatırımlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli olan en önemli kaynaklarından birinin vergiler olduğuna işaret eden Yavuz, "Devlet, vatandaşının can ve mal emniyetini sağlarken, eğitim ve diğer sosyal haklarını temin ederken, elbette vatandaşın da bu harcamalara geliri oranında katkı sunması kaçınılmaz bir gerçekliktir. Vergi kutsal bir görevdir. Vatanseverliğin en önemli ölçülerinden bir tanesi kazancı oranında vergi vermektir. Türk halkının, milletimizin ne kadar devletine, milletine düşkün olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla iyi çalışıp kazanan ve kazandığının da vergisini veren tüm kardeşlerimizi tebrik ediyor, bol kazançlar diliyor, sizlerin nezdinde tüm vergi dairesi çalışanlarımızın Vergi Haftalarını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli Vergi Dairesi çalışanlarından Vali Seddar Yavuz'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli Vergi Dairesi çalışanlarından Vali Seddar Yavuz'a ziyaret - Son Dakika
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