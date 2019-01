Kocaeli Vücudunda İlik Savaşı Başlayan Batuhan, İyileşeceği Günü Bekliyor

Vücudunda ilik savaşı başlayan Batuhan, iyileşeceği günü bekliyor İzmit 'te yaşayan 12 yaşındaki lösemi hastası Batuhan Balta, annesinden yapılan yüzde 80 uyumlu ilik naklinin ardından iyileşmeyi bekliyor. Uygun ilik donörü bulmanın zorluğundan bahseden anne Hava Balta, vatandaşlara donör olmaları yönünde çağrı yaptı.İzmit Yeşilova Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 12 yaşındaki Batuhan Balta'ya 2016 yılında lösemi teşhisi konuldu. Annesi Hava ve babası Murat Balta'nın çok hareketli bir çocukken bir anda Batuhan'ın halsizleşmeye başlamasından şüphelenerek doktora götürmesi üzerine belirlenen hastalık sonrasında ailenin hayatı değişti. 2016 yılının Ağustos ayında başlayan 6 aylık tanı ve teşhis sürecinin ardından, 2017 yılının Şubat ayında Batuhan'ın tedavisi başladı. Tedavi sürecinde 6 ay boyunca kemoterapi gören Batuhan, daha sonra kendisine uygun ilik beklemeye başladı. Yaklaşık 6 ay ilik bekledikten sonra durumu kötüleşen Batuhan'ın doktorları, ailesine vakit kalmadığını ve bir an önce ilik naklinin yapılması gerektiğini söyledi. Yapılan taramalarda Türkiye 'de 426 bin, dünyada ise 33 milyon ilik donör ile birlikte anne ve babanın ilik uyumluluğuna bakıldı. Baba Murat Balta'nın yüzde 70, anne Hava Balta'nın yüzde 80 uyumlu olduğunun belirlenmesi üzerine 12 Şubat 2018'de anneden Batuhan'a ilik nakli yapıldı.VÜCUDUNDA İLİK SAVAŞI BAŞLADIİlik nakli sürecinde Batuhan'ın kontrolleri sebebiyle aile İstanbul 'a taşınmak zorunda kaldı. Yüzde 100 uyumlu olmayan ilik nakli yapılması sebebiyle, Batuhan'ın vücudunda GVHD olarak isimlendirilen ilik savaşı başladı. Uyumlu ilik hücrelerinin uyumsuz olan hücrelerle savaşması olarak adlandırılan hastalık sebebiyle, Batuhan'ın cildinde kabarmalar ve dökülmeler başladı. Bu sebeple uygulanan ilaç ve kortizon tedavisi ise Batuhan'da şeker hastalığına ve vücudunun orantısız büyümesine neden oldu. Her gün 27 farklı ilaç kullanan Batuhan'ın doktorları zaman içerisinde vücudunun normale döneceğini söylese de, süreci atlatmak aile için oldukça zor. 5 yıllık iyileşme süreci sorunsuz tamamlanırsa, Batuhan Balta tamamen iyileşmiş olarak hayatına devam edebilecek.YÜZDE 80 UYUMLU NAKİL YAPILDIBatuhan'ın tedavi sürecini anlatan anne Hava Balta, Hastalığın başlamasından itibaren 2 buçuk, 3 yıla yakın bir zaman geçti. İlk önce lösemi olarak teşhis koyuldu. Lösemi teşhisinin ardından 6 ay kadar bir tedavi gördük. 4 kürden oluşan bir tedaviydi. Arada ateşlenmelerimiz olduğu için aksamalar oluyordu. Bize kemik iliği yetmezliği olarak geri dönüldü. 'Lösemi hücreleri var ama aktif değil' dediler. Bize ilik naklinden başka hiçbir şansımızın olmadığını söylediler. Şubat ayının 12'si ile 14'ü arasında nakil yapıldı. Bu süreç içerisinde biz ilik için çok uğraştık. Yurt içi, yurt dışı taramalar yapıldı ama uygun ilik bulunamadı. Zamanımız da çok dardı. Kızılay 'ımızın ilik bağışı ile ilgili broşürlerini alıp sokak sokak ilik dilendim, kan dilendim, trombosit dilendim. Yoldan insanları çevirdim. Bir süre sonra 'Zamanımız kalmadı. Aile içerisinde en yakın kimse biz ondan nakil yapmak zorundayız' dediler. Bunun çok büyük yan etkilerinin olduğunu, nakilden sonra oluşacak bazı sorunlarımızın olacağını bize söylediler. Zamanla her şeyin düzeleceğini söylediler. Biz şimdi düzeleceğimiz günü bekliyoruz. Nakil olduk. Benden yüzde 80 uyumlu nakil yapıldı. Bunun yan etkileri başladı. Naklin yan etkilerini görüyoruz şu an dedi.İLAÇLAR BAŞARILI OLMAZSA BAŞKA TEDAVİ YÖNTEMLERİ DENEYECEĞİZİlik naklinin ardından yaşadıkları süreci anlatan anne Hava Balta, İlaca bağlı şeker çıktı. İlaçlarla beraber bunu bastırmak için insülin kullanıyoruz. Uyumsuz olan hücreleri bastırmak için kortizon kullanıyoruz. Baskılayıcı ilaçlar kullanıyoruz. Bunun yanında yan etki olarak kas erimesi oldu, kemik erimesi oldu, yürüme bozukluğu oldu. Vücudunda bazı değişiklikler oldu. Bunların yan etkilerini yaşıyoruz. Ama şükürler olsun çocuğum yanımda. Biz sonuna kadar devam edeceğiz. Bu Rabbimin bir sınavı, biz de bu sınavdan inşallah geçeceğiz. Doktorlarımız bize hücre savaşı olduğunu, nakilden sonra yaşanan ve GVHD denilen uyumsuz olan yüzde 20'lik hücrelerin cilde saldırı yaptığını söylediler. Bu ikinci kez oldu. Bunun kronik olduğunu söylediler. Bununla beraber eğer bu baskılayan ilaçlar başarılı olmaz da bu durum cildinde tekrar alevlenirse, başka bir tedavi yöntemine geçeceğiz. Şimdi doktorlarımız ne derse biz onu bekliyoruz. Bu durum daha da ileriye gider mi bilmiyorum diye konuştu.BEN OĞLUMU İKİNCİ KEZ DOĞURDUMHastanede yaşadıkları zor zamanları asla unutmayacağını söyleyen Hava Balta, şöyle konuştuBen oğlumu ikinci kez doğurdum. Şubatın 12'sinde doğum günümüz var. Benim oğlum yeniden doğdu. Yine istesinler yine ilik veririm. Bir başkasına olsun, ben yine veririm. Çünkü onlar da benim çocuklarım. Onlar da benim evlatlarım. O hastanede ilik beklerken, o çocuklar kemoterapi aldıklarında odadan bizi kovuşları, etrafa kusmaları. O odanın içi zehir gibi. Çocukların o acıları zaten bana yetiyor. Unutamıyorum, asla unutmayacağım. Çünkü çok zor. Onlar küçücük çocuklar. Ben çok çocuk gönderdim. Onlar da benim evlatlarım. Hepsini kalbime koydum. Çok fazla bekleyen var. İlik verin. Benim şansım yüzde 80'di. Bana, 'Olmayabilir' dediler. Ben doktorlara, 'Önce Allah dert verdi. Dermanı da size verdi. Siz bana yolu gösterin, ben izinizden gitmeye razıyım' dedim. O yüzden, ilik verin, donör olun.İLİK NAKLİNİ GRİP OLMUŞ GİBİ DÜŞÜNÜNİlik bağışlamanın çok basit bir işlem olduğunu belirten Hava Balta, Bunu grip olmuş gibi düşünün. Grip olduğunuzda nasıl bir vücut ağrısı olur Grip olduğunuzda nasıl kemikleriniz ağrıyorsa bu da öyle bir şey. Topu topu 1 gün sürüyor. Ondan sonra bitiyor. Ama karşınızda bir hayat var. O hayat çok önemli. Sana karşındaki, 'Biz seninle uyumluyuz. Benim yaşamam, nefes almam sana bağlı' diyor. Göz göre göre gitmesi mi Yoksa bir kişiye, bir günlük ağrı karşılığında hayatını bağışlamak mı Bir defa, herkes bu muhakemeyi kendisini o kişinin yerine koyarak yapsın. 'Ya bir gün benim de başıma gelirse' diye düşünün. dedi.NAKİLDEN ÖNCE HEP OKULDAN KAYTARIYORDUMTedavi süreci devam eden Batuhan Balta ise, Tedavim iyi geçiyor. Bazen sinirli oluyorum. Bazen aç, susuz kalıyorum. Yürümekte zorlanıyorum. Ben şu an iyiyim. Sadece yürümekte zorlanıyorum. Bir de bacak ağrısı var. Nakilden önce çok iyiydi. Ben okuldan hep kaytarıyordum. Şimdi okula hiç gidemiyoru diye konuştu.