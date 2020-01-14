Kocaeli yağmur kanalına giren köpek kurtarıldı - Son Dakika

Yağmur kanalına giren köpek kurtarıldı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde yağmur suyu kanalına giren yavru köpeği kurtarmak için bir itfaiye eri su borusunun içerisine girdi. Borunun içerisinde sürünerek ilerleyen itfaiyeci köpeği kurtardı.

Başiskele Doğantepe Mahallesi Kanal Sokak'ta yağmur suyu kanalından köpek sesi duyan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla köpeği kurtaramayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yağmur suyu kanalına giren yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiyecilerin tüm çabalarına rağmen yerinden çıkmayan yavru köpek için bir itfaiyeci, beton borunun içine girdi. Beton borunun içerisinde sürünerek köpeğe ulaşan itfaiye eri, yavru köpeği alarak dışarı çıkardı.

Islak ve bitkin düşmüş yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından battaniyeye sarıldı. Yavru köpeği, Mustafa Tanrıverdi isimli vatandaş sahiplendi. Köpeği itfaiye ekiplerinden alarak temizleyen Mustafa Tanrıverdi, sobanın yanında ısınmasını sağladığı köpeği besledi.

Yavru köpeği ve yavruları bulunan annesini sahiplenen Mustafa Tanrıverdi, "Çocuklar köpek sesi duydu. İlk biz çıkarmak istedik fakat çıkaramadık. Daha sonra itfaiyeye haber verdik. İtfaiyecilerden biri künkün içerisine girdi. Yavru köpeğe ulaştı, sıkıştığı yerden çıkartıp dışarıya aldı. Köpeği bitkin görünce aldım. Sonuçta bir can taşıyor ölsün diye onu bırakamazdım. Evimde yıkadım, soba yanıyordu sobanın yanına bıraktım. Köpeği besledim. Sabah annesinin yanına bıraktım. Onlara bahçede bir yuva yaptım" dedi.