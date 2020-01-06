Kocaeli, Yalova ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli, Yalova ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

Kocaeli, Yalova ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli, Yalova ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Kocaeli, Yalova ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli, Yalova ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da devam eden yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların, çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Genel Müdürlük, vatandaşların, kuvvetli sağanağın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasının önemini de vurguladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:46 Kaynak: AA
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