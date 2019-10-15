Son Dakika Haberleri: Kocaeli yangında baba ve down sendromlu kızı öldü, anne yaralandı
Son Dakika Güncel Kocaeli yangında baba ve down sendromlu kızı öldü, anne yaralandı

Kocaeli yangında baba ve down sendromlu kızı öldü, anne yaralandı

1 saat önce

Yangında baba ve down sendromlu kızı öldü, anne yaralandı (2)'EŞİ İLE TARTIŞTIKTAN SONRA EVİ ATEŞE VERDİ' İDDİASIKocaeli'nin Derince ilçesinde, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde röntgen teknikeri olarak çalışan Mehmet Hilmi İlkinci, iddiaya göre eşiyle tartıştı.

Yangında baba ve down sendromlu kızı öldü, anne yaralandı (2)

'EŞİ İLE TARTIŞTIKTAN SONRA EVİ ATEŞE VERDİ' İDDİASI

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde röntgen teknikeri olarak çalışan Mehmet Hilmi İlkinci, iddiaya göre eşiyle tartıştı. Mehmet Hilmi Ekinci, eşi Fadime İlkinci ile kavga ederken, evin yatak odasını ateşe verdi. Alevlerin arasında çıkan Fadime İlkinci dışarı çıkarak kaçtı. Mehmet Hilmi İlkinci ve Down sendromlu kızı ise alevlerin arasında kalarak yaşamlarını kaybetti. Evin nasıl ateşe verildiği araştırılıyor. Evde yapılan incemelerin ardından cenazeler otopsi için morga kaldırıldı. Fadime İlkinci'nin ise kaldırıldığı Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yanık ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK

Haber-Kamera Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI DERİNCE(Kocaeli), (DHA)

Kocaeli yangında baba ve down sendromlu kızı öldü, anne yaralandı

Derince, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:54 Kaynak: DHA
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