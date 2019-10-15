Son Dakika Haberleri: Kocaeli yangında baba ve kızı öldü, anne yaralandı
Son Dakika Güncel Kocaeli yangında baba ve kızı öldü, anne yaralandı

Kocaeli yangında baba ve kızı öldü, anne yaralandı

1 saat önce

Yangında baba ve kızı öldü, anne yaralandıKocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan yangında baba ve Down sendromlu kızı yaşamlarını kaybederken, yaralanan anne tedavi altına alındı.

Yangında baba ve kızı öldü, anne yaralandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan yangında baba ve Down sendromlu kızı yaşamlarını kaybederken, yaralanan anne tedavi altına alındı.

Yangın öğle saatlerinde, Derince Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katında oturan İlkinci ailesine ait evden dumanların yükseldiğini gören komşuları itfaiyeye haber verdi. Bu sırada, Fadime İlkinci evden kendini dışarı attı. Mehmet Hilmi İlkinci ile kızı Down sendromlu kızı Zümra İlkinci(8) evde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, baba ve kızının öldüğü görüldü. Yaralanan anne 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olay yerinde incelemede bulunurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kocaeli yangında baba ve kızı öldü, anne yaralandı

Kocaeli, Derince, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:16 Kaynak: DHA
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