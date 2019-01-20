Kocaeli Yangında Dumandan Etkilenen Köpeği Kalp Masajıyla Hayata Döndürdüler
1 saat önce
Yangında dumandan etkilenen köpeği kalp masajıyla hayata döndürdülerİzmit'te, iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen rottweiler cinsi köpek, olay yerine gelen veteriner hekimin kalp masajıyla hayata döndü.
Yangında dumandan etkilenen köpeği kalp masajıyla hayata döndürdüler İzmit
'te, iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen rottweiler cinsi köpek, olay yerine gelen veteriner hekimin kalp masajıyla hayata döndü.
Olay dün gece saatlerinde, İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Akarca
Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir güvenlik sistemlerinin satıldığı iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye
yangına müdahale ederken, iş yerinde bulunan köpek dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen rottweiler cinsi köpeğe itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Bu sırada olay yerine gelen bir veteriner hekim, köpeği hayata döndürmek için kalp masajı yaptı. Yaklaşık bir dakika süren kalp masajının ardından köpek kendine geldi. Köpek tedavisi için veteriner kliniğine götürüldü. İtfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak söndürdü. İş yerinde hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Veteriner kliniğine kaldırılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:32 Kaynak: DHA
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