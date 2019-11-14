Son Dakika Haberleri: Kocaeli-yangında kedilerinin öldüğünü görünce sinir krizi geçirdi
Son Dakika Güncel Kocaeli-yangında kedilerinin öldüğünü görünce sinir krizi geçirdi

Kocaeli-yangında kedilerinin öldüğünü görünce sinir krizi geçirdi

7 saat önce

Yangında kedilerinin öldüğünü görünce sinir krizi geçirdiİzmit'te, bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kedi, itfaiye ekiplerinin yaptıkları kalp masajlarına rağmen kurtarılamadı.

Yangında kedilerinin öldüğünü görünce sinir krizi geçirdi

İzmit'te, bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kedi, itfaiye ekiplerinin yaptıkları kalp masajlarına rağmen kurtarılamadı.

Ev sahibi Leyla Açıkgöz, ölen kedilerinin başında sinir krizi geçirdi.

İzmit Cedit Mahallesi Şen Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katında bulunan Leyla Açıkgöz'e ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Ardından da evde bulunan 3 kediyi dışarı çıkardı.

İtfaiye erleri, nefes almayan kedilere, kalp masajı yaparak oksijen verdi. Ancak tüm çabalara rağmen kediler kurtarılamadı. Kedilerinin öldüğünü gören Leyla Açıkgöz sinir krizi geçirdi. Fenalaşan Açıkgöz'ü yakınları teselli etti.

Yangında kullanılamaz hale gelen evde, 5 kedi bulunduğu, kedilerden birinin Leyla Açıkgöz'ün kızı tarafından veterinere götürüldüğü, 1 kedinin de pencereden kaçarak kurtulduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli-yangında kedilerinin öldüğünü görünce sinir krizi geçirdi

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:02 Kaynak: DHA
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