KOCAELİ Yangında mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı - Son Dakika

Yangında mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde apartmanın elektrik panosunun tutuşması sonucu yangın çıkarken, binada mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle aşağı indirilerek kurtarıldı.

Gece saatlerinde Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Sakızağacı Sokak'ta bulunan bir apartmanın elektrik panosu tutuştu. 4 katlı apartmanın içerisi dumanla kaplandı. Binada yaşayanlar dumandan etkilenmemek için balkonlara ve pencerelere çıktı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Binada mahsur kalan 8 kişi itfaiye merdiveniyle aşağı indirildi. İtfaiye ekibi yangınla ilgili rapor tuttuktan sonra olay yerinden ayrıldı.