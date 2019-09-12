Kocaeli-yanlış otomobili kurşunlamışlar

Yanlış otomobili kurşunlamışlar

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, spor salonuna giden gencin sokağa park ettiği otomobile pompalı tüfekle 7 el ateş edilirken, 6 kişi gözaltına alındı. Yanlış otomobili kurşunlayan kişilerin daha sonra aralarında husumet bulunan kişinin aracını kurşunladıkları belirlendi.

Önceki gün gece saatlerinde, İ.K. otomobilini Mimar Sinan Mahallesi'nde sokağa park ederek spor salonuna girdi. Bir süre sonra park halindeki otomobile pompalı tüfekle 7 el ateş edildi. Otomobilin camları ve kaportası hasar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, F.Ç., C.Ç., N.Ç., Y.Z., R.B. ve M.G.?yi gözaltına aldı.

6 kişinin aralarında husumet bulunan araç kiralama firması bulunan O.Ç.?nin peşine düştükleri, İ.K.?nın kullandığı otomobili yanlışlıkla kurşunladıkları, daha sonra Esentepe Mahallesi'nde O.Ç.?nin aracına aynı şekilde pompalı tüfekle 7-8 el ateş ederek hasar verdikleri belirlendi. 6 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.