Kocaeli yaralı yavru kediyi ölümden kurtardı

Yaralı yavru kediyi ölümden kurtardı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Busem Yıldızlı (27), yolda bacağı kopmuş halde bulduğu yavru kediyi veterinere götürdü. Yaklaşık 3 saat süren ameliyatta yaralı kedinin bacağı kesildi.

Önceki gün Kartepe İbrikdere Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde bir kedinin sesini duyan Busem Yıldızlı, kedinin yanına doğru ilerledi. Kedinin yanına yaklaştığında sağ ön bacağının kopmuş olduğunu gören Yıldızlı, kediyi İzmit'te bulunan bir veterinere götürdü. Burada tedavi altına alınan 2 aylık tekir cinsi yavru kedi ameliyata alındı. Yaklaşık 3 saat süren ameliyatın ardından sağ ön bacağı kesilerek alınan minik kedi hayata döndürüldü. Ameliyatın ardından bir süre daha veterinerde gözetim altında tutulacak olan kediye 'Garip' adı verildi. Garip, iyileştikten sonra sahiplendirilecek.

Kediyi ilk gördüğünde çok üzüldüğünü ifade eden Busem Yıldızlı, Kediyi sokakta gördüm, koluna baktığımda kolu kan içerisindeydi ve kemikleri görünüyordu. Daha sonra veterinerimizi aradım. Bana hemen veterinere getirmemi söylediler. Daha sonra kutuya koyup kediyi veterinere götürdüm. Burada ona müdahale edildi ve bacağı kesildi. Kediyi ilk gördüğümde çok üzüldüm, savunmasız bir kediydi. Mama vermeye çalıştım, güçlükle yedi mamayı daha sonra da veterinere getirdim. Onu tedavi etmek istedim, çünkü yardıma muhtaç bir kediydi. Ben yardım etmeseydim belki yaşamayacaktı dedi.

BUNUN İNSANLAR TARAFINDAN YAPILDIĞINI DÜŞÜNMÜYORUMö

Minik kedinin insanlar tarafından yaralandığını düşünmediğini söyleyen Busem Yıldızlı, Yaralı bulduğum yerdeki sitede birkaç kişi yardım etmeye çalışmış ama çok küçük olduğu için ve insanların ona zarar vereceği düşüncesiyle insanları tırmalamış. Hatta biz kutuya bile güçlükle koyabildik. Kedinin bacağının kopmasının insanlar tarafından yapıldığını düşünmüyorum. Çünkü site çevresindeki herkes sokakta bulunan kedilere çok güzel bakıyor. Başka bir sokak hayvanı tarafından saldırıya uğramış olabilir, bulunduğu yerde çok fazla köpek ve çakal var onlar yapmış olabilir ya da bir trafik kazasında otomobilin altında kalmış olabilir. Ama insanların yaptığı düşünmüyorumö diye konuştu.

KEDİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralı kedinin ameliyatını gerçekleştiren veteriner hekim Aynur Köybaşı ise şöyle konuştu

Kedimiz buraya geldiğinde ayağı, dirsek ekleminden alt tarafı kopmuştu. Bu bir araba çarpması olabilir ya da bir zorlama olabilir. Kopukta kemikler dışarıdaydı. Kemikler dışarıda olduğu için de sinekler buraya yumurta bırakmış ve bu süreçte de orada kurtlanma meydana gelmişti. Bu kurtlanmadan sonra kedimiz baya kötü duruma gelmişti. Birkaç günlük bir yara olduğunu tahmin ediyoruz. Sonrasında ayağının kesilmesi kararını aldık. Şu an kedimiz gayet iyi bir durumda yakın bir zamanda da toparlayacak kendisini.ö