Kocaeli Yasadışı Bahis Oynatan ve Oynayanlar Yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ofis görünümlü bir iş yerinde yasadışı bahis oynatan B.K.(20) suçüstü yakalandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ofis görünümlü bir iş yerinde yasadışı bahis oynatan B.K.(20) suçüstü yakalandı. Operasyonda müşteri olarak yasa dışı bahis oynadıkları tespit edilen 6 kişiye 8 bi8 881'şer TL ceza kesildi.



Gebze Hacı Halil Mahallesi'nde ofis görünümlü bir iş yerinde internet üzerinden yasadışı bahis oynatıldığı tespit edildi. Dün, iş yerine düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatan B.K. ve o sırada iş yerinde bahis oynadıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda iş yerinde bulunan yasa dışı bahis yoluyla kazanıldığı anlaşılan 6 bin 630 TL para ile bilgisayarlara el konuldu. Gözaltına alınan 6 kişi ifadelerinin alınmasının ardından Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçundan kişi başı 8 bin 881 TL idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan B.K., Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

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