Son Dakika Haberleri: Kocaeli yaşanabilir ilk 5 şehir arasında
Son Dakika Güncel Haber

Kocaeli yaşanabilir ilk 5 şehir arasında

2 saat önce

1917 yılından beri dünyanın önde gelen iş dünyası ve ekonomi dergisi olan Forbes, Kocaeli'yi Türkiye'nin en yaşanılabilir 5 şehri arasında gösterdi.

Kocaeli yaşanabilir ilk 5 şehir arasında, System.String[]

İş dünyası dergisi Forbes, araştırmayla Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerini listeledi. 25 Şehrin yer aldığı listede Kocaeli yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre 5. sırada yer aldı.

KOCAELİ İLK BEŞTE

Merkezi Amerika'nın New York kentinde olan ve 1917 yılından itibaren faaliyetlerini sürdüren Forbes Dergisi, Türkiye'deki yaşamak ve iş yapmak için için en ideal kentleri belirledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ve çevre başta olmak üzere yaptığı yatırımlar ile Kocaeli, listede 5. sırada yer aldı. Birçok verinin değerlendirmeye tabi tutulduğu araştırmada Forbes Dergisi, Kocaeli'yi ilk 5 il arasında gösterdi.

DÜNYA'NIN EN ÖNEMLİ EKONOMİ DERGİSİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde hayata geçirilen yatırımlar Kocaeli'yi yaşanabilir ve iş yapılabilir kentler arasında önemli bir yere getirdi. 1917 yılından bu yana yayın hayatına devam eden Dünya'nın en saygın Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi dergisi FORBES, Türkiye'de yaşamak ve iş yapmak için en ideal kentler araştırmasını tamamladı. 94 başlık altında belirlenen tüm şehirlerin bu veriler ışığında değerlendirildiği araştırmada 4 ana kategori belirleyici oldu.

94 FARKLI VERİ DEĞERLENDİRİLDİ

94 farklı verinin 4 ana kategorisi erişilebilirlik, beşeri sermaye ve yaşanabilirlik, ticaret becerisi ve üretim potansiyeli, marka becerisi ve yenilikçilik şeklinde oldu. Tüm kriterlerin ele alındığı araştırmada Kocaeli, 59.98 puan alarak birçok ili geride bıraktı.

Kocaeli, Türkiye, Forbes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:17 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe internetten hoca arıyor! Genç kızın hareket halindeki otobüsten düşüp öldüğü olayda dikkat çeken detay! Honda yeni hibrit aracını Türkiye'de satışa sunuyor! Fiyatı 450 bin TL Kadın hırsız girdiği iş yerine tuvaletini yaptı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 11:52:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli yaşanabilir ilk 5 şehir arasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]