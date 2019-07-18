Son Dakika Haberleri: Kocaeli yaşanabilir ilk 5 şehir arasında
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Kocaeli yaşanabilir ilk 5 şehir arasında

1 saat önce

Dünyanın önde gelen iş dünyası ve ekonomi dergisi olan Forbes, yaptığı araştırma sonucu Kocaeli'yi Türkiye'nin en yaşanılabilir 5 şehri arasında gösterdi.

Kocaeli yaşanabilir ilk 5 şehir arasında, System.String[]
Dünyanın önde gelen iş dünyası ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi dergisi olan Forbes, yaptığı araştırma sonucu Kocaeli'yi Türkiye'nin en yaşanılabilir 5 şehri arasında gösterdi.

Forbes Dergisi, Türkiye'deki yaşamak ve iş yapmak için için en ideal kentleri belirledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ve çevre başta olmak üzere yaptığı yatırımlar ile Kocaeli, 25 şehrin yer aldığı listede yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret becerisi verilerine göre 5. sırada yer aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde hayata geçirilen yatırımlar Kocaeli'yi yaşanabilir ve iş yapılabilir kentler arasında önemli bir yere getirdi. 94 başlık altında belirlenen tüm şehirlerin bu veriler ışığında değerlendirildiği araştırmada 4 ana kategori belirleyici oldu. 94 farklı verinin 4 ana kategorisi erişilebilirlik, beşeri sermaye ve yaşanabilirlik, ticaret becerisi ve üretim potansiyeli, marka becerisi ve yenilikçilik şeklinde oldu. Tüm kriterlerin ele alındığı araştırmada Kocaeli, 59,98 puan alarak birçok ili geride bıraktı. - KOCAELİ
Kocaeli, Türkiye, Forbes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:19 Kaynak: İHA
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