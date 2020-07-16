KOCAELİ Yaşlı adamı öldüren 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Yaşlı adamı öldüren 2 kişi tutuklandı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Hüseyin Erdem Sanlıer'i (81) öldürerek kasasında bulunan paraları ve otomobilini çalan O.C.E. ile kız arkadaşı D.Ç.(20) tutuklandı.

Olay, 11 Temmuz günü Bayramoğlu Mahallesi Balcı Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Erdem Sanlıer hobi bahçesinde ölü bulundu. Yapılan incelemelerde, yaşlı adamın başına kürekle vurulduğu belirlendi ve vücudunda darp izlerine rastlandı. Kasada bulunan paraların ve yaşlı adamın otomobilinin çalındığı belirlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Hüseyin Erdem Sanlıer'e yardımcı olan 18 yaşından küçük olan O.C.E. ile kız arkadaşı D.Ç., İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonla yakalandı. D.Ç.?nin ifadesinde, yaşlı adamı kendisine sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen O.C.E. ve D.Ç. tutuklandı.