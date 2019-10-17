Kocaeli yavrularının kaybeden köpek, taşı yavrusu sanıyor-2
2 saat önce
KOCAELİ Yavrularının kaybeden köpek, taşı yavrusu sanıyor-2(TAMAMI)
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:34 Kaynak: DHA
KOCAELİ Yavrularının kaybeden köpek, taşı yavrusu sanıyor-2(TAMAMI)
Bacakları bağlanarak denize atılan yavru köpeğin ölüsü karaya vurdu Rusya'dan Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği mektuba tepki Son Dakika: ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki heyet Ankara'da Son Dakika: AB ile İngiltere Brexit konusunda anlaştı