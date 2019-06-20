KOCAELİ Yavuz Sondaj Gemisi yola çıkıyor
52 dakika önce
Yavuz Sondaj Gemisi yola çıkıyor (3)YAVUZ GEMİSİ YOLA ÇIKTIKocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir limanda demirli olan Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisi Yavuz, düzenlenen uğurlama töreninin ardından limandan ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:20 Kaynak: DHA
Yavuz Sondaj Gemisi yola çıkıyor (3)
YAVUZ GEMİSİ YOLA ÇIKTI Kocaeli
'nin Dilovası
ilçesinde bir limanda demirli olan Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisi Yavuz, düzenlenen uğurlama töreninin ardından limandan ayrıldı. Törenin sona ermesiyle birlikte son hazırlıklarını tamamlayan Yavuz gemisi, Doğu Akdeniz
'e doğru yola çıktı.
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