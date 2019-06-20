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KOCAELİ Yavuz Sondaj Gemisi yola çıkıyor

52 dakika önce

Yavuz Sondaj Gemisi yola çıkıyor (3)YAVUZ GEMİSİ YOLA ÇIKTIKocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir limanda demirli olan Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisi Yavuz, düzenlenen uğurlama töreninin ardından limandan ayrıldı.

Yavuz Sondaj Gemisi yola çıkıyor (3)
YAVUZ GEMİSİ YOLA ÇIKTI
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir limanda demirli olan Ultra Derin Deniz Sondaj Gemisi Yavuz, düzenlenen uğurlama töreninin ardından limandan ayrıldı. Törenin sona ermesiyle birlikte son hazırlıklarını tamamlayan Yavuz gemisi, Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı.
KOCAELİ Yavuz Sondaj Gemisi yola çıkıyor
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:20 Kaynak: DHA
Dilovası, Kocaeli, Güncel
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