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Kocaeli-yaya geçidinde otomobil çarptı, havalanıp bariyerlerin arasına düştü

1 saat önce

Yaya geçidinde otomobil çarptı, havalanıp bariyerlerin arasına düştüİzmit'te yaya geçidinden geçen Züleyha K.'ye (38) hızla gelen bir otomobil çarptı.

Yaya geçidinde otomobil çarptı, havalanıp bariyerlerin arasına düştü

İzmit'te yaya geçidinden geçen Züleyha K.'ye (38) hızla gelen bir otomobil çarptı. Züleyha K., çarpmanın etkisiyle havalanıp bariyerlerin arasına düştü. Vücudunda kırıklar olan Züleyna K. tedavi altına alınırken, olay anı kameralara yansıdı.

Kaza sabah saatlerinde, Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya geçidinden geçen Züleyha K., yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen S.A. (44) idaresindeki otomobil çarptı. Züleyha K., çarpmanın etkisiyle havalanarak yolun ortasında bulunan bariyerlerin arasına düştü. Bu sırada Züleyha K.'nin arkasından yaya geçidinden geçmeye çalışanlar, gözlerinin önünde meydana gelen kazanın şokunu yaşadı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 Acil ekibi olay yerine geldi. Doktor olan sürücü S.A. da durarak olay yerine geldi. Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Züleyha K., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaburgasında ve kalçasında kırıklar olan Züleyha K. tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, soruşturma başlatıldı.

Kocaeli-yaya geçidinde otomobil çarptı, havalanıp bariyerlerin arasına düştü

Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:53 Kaynak: DHA
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