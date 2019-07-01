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KOCAELİ Yaya geçidinde üniversiteli Eda'ya çarpıp, kaçtı

35 dakika önce

Yaya geçidinde üniversiteli Eda'ya çarpıp, kaçtıİzmit'te, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Eda E. (20), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Yaya geçidinde üniversiteli Eda'ya çarpıp, kaçtı
İzmit'te, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Eda E. (20), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Polis, kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaza, Karabaş Mahallesi D100 yan yolu Mimar Sinan Köprüsü altındaki yaya geçidinde meydana geldi. Ankara yönüne giden kimliği belirsiz sürücünün kullandığı 34 HB 1835 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan üniversiteli Eda E.'ye çarptı. Kazada yaralanan genç kız, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Tedaviye alınan Eda E.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Öte yandan kazayı gören kişilerden biri, Eda E.'ye çarpıp, kaçan sürücünün, önce durduğunu ardından otomobilden inerek, yerde yaralı yatan kıza Ben yeşil ışıkta geçtim, hata sende diye bağırdığını ve araca tekrar binip, gittiğini öne sürdü.
KOCAELİ Yaya geçidinde üniversiteli Eda'ya çarpıp, kaçtı
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:59 Kaynak: DHA
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