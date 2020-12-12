Kocaeli'ye Çocuk Trafik Eğitim Parkı yapılıyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Güney Terminali yanında bulunan 17 bin 473 metrekarelik alana Çocuk Trafik Eğitim Parkı yapılmaya başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda İzmit Güney Terminali yanında bulunan 17 bin 473 metrekarelik alana Çocuk Trafik Eğitim Parkı yapımına başlandı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri alanda kazı ve dolgu çalışmaları yapıyor. Proje kapsamında 6 bin 500 metrekare sürüş parkuru7-12 yaş arası çocukların trafik eğitimi alabileceği şekilde planlandı.

Yapı Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılacak Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi ile çocuklarda trafik kültürünü erken yaşta oluşturmak amaçlanıyor. Proje ile yaya geçitleri, sinyalize ve dönel kavşaklar, bisiklet ve araç yolları, tren yolu geçitleri, trafik işaret ve levhaları yapılacak. Burada 7-12 yaş arası çocuklara eğitimler verilecek.

300 metrekarelik idari bina içerisinde çocukların teorik eğitim alabileceği derslik alanları bulunacak. İdari personel ofisleri, sürüş parkurunda pratik eğitimde kullanılacak araçlar için depo ve diğer kullanım alanları da Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi'nde yer alıyor. - KOCAELİ