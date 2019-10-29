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Kocaeli'ye şehit ateşi düştü

1 saat önce

Kocaeli'ye şehit ateşi düştüIRAK'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-3 harekatında görev yaparken rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Kocaeli'ye şehit ateşi düştü

IRAK'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-3 harekatında görev yaparken rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Pençe-3 Harekatı'na katılan Piyade Teğmen Kamuran Ablak, dün görev yaptığı Irak'ın kuzeyinde rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Teğmen Ablak, helikopterle bölgeden alınarak Şırnak'a getirildi. Kamuran Ablak, hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Kamuran Ablak'ın, Kocaeli'nin Gölçük ilçesi İhsaniye Çiftlik Mahallesi'ndeki ailesine haber verildi. Oğlunun şehit olduğu haberini askeri yetkililerden alan Orhan Ablak, gözyaşlarına hakim olamadı. Evli olan Kamuran Ablak'ın şehit olduğunu öğrenen mahalle sakinleri de taziye için Türk bayrağı asılan eve akın etti.

Kocaeli'ye şehit ateşi düştü

Kocaeli, Gölcük, Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 08:40 Kaynak: DHA
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