Son Dakika Haberleri: Kocaeli'ye yüklediği nohudu, Gaziantep'e götürürken yakalandı
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Kocaeli'ye yüklediği nohudu, Gaziantep'e götürürken yakalandı

6 saat önce

MERSİN'de nakliye işi yapan İ.Ç., Kocaeli'ye götürmek için yüklediği 26 ton nohudu Gaziantep'e götürürken yolda yakalandı.

Kocaeli'ye yüklediği nohudu, Gaziantep'e götürürken yakalandı, System.String[]

MERSİN'de nakliye işi yapan İ.Ç., Kocaeli'ye götürmek için yüklediği 26 ton nohudu Gaziantep'e götürürken yolda yakalandı.

Olay, merkez Akdeniz İlçesi'nde meydana geldi. H.O.Ö isimli bir kişi, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya ait, piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 26 tonluk nohudun Kocaeli'nin Gebze ilçesine nakliyesi için 15 Kasım'da araç sürücüsü İ.Ç. ile anlaştı. TIR'ın Gebze'ye belirlenen tarihte ulaşmadığını öğrenen H.O.Ö., polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışmalar sonucu şüpheli İ.Ç.'yi Gebze'ye götürmesi beklenen bakliyat ürünleri Gaziantep'e götürmek üzereyken Tarsus ilçesinde yakaladı. Aracın kasasında 2 tonu eksik çıkan nohutlar, sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan İ.Ç., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.


Gaziantep, Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:19 Kaynak: DHA
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