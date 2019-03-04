Son Dakika Haberleri: Kocaeli Yemek İhalesi Çıkışında Bacağından Vuruldu

Kocaeli Yemek İhalesi Çıkışında Bacağından Vuruldu

1 saat önce

İzmit'te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yemek ihalesine giren bir firma sahibi, ihale çıkışında firma sahibi Orhan A.'yı (44) tabanca ile ateş ederek bacağından vurdu.

İzmit'te, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yemek ihalesine giren bir firma sahibi, ihale çıkışında firma sahibi Orhan A.'yı (44) tabanca ile ateş ederek bacağından vurdu.

Olay, İzmit Yenişehir Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Kocaeli İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde sabah saatlerinde düzenlenen toplu yemek alımı ihalesine girenler tekliflerinin bulunduğu zarfları verdi. Firmaların verdiği teklifler değerlendirmeye alınırken, ismi öğrenilemeyen bir firma sahibi, ihale çıkışında aracına binen Orhan A.'yı tabancasını ateşleyerek bacağından vurdu. Sağ bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Orhan A. yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, sağ bacağından yaralanan Orhan A.'ya ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan A. tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan kişinin bir süredir Orhan A.'yı ihaleye katılmaması yönünde tehdit ettiği öğrenildi. Polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:03 Kaynak: DHA

İzmit, Kocaeli, Güncel
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